Futsal

vor 35 Min.

Auf geht’s in die Futsal-Festwochen

Der Ball rollt jetzt wieder in der Halle. Zum Auftakt der Winter-Saison steigt in Krumbach das erste Vorrunden-Turnier zur Landkreis-Meisterschaft.

Plus Mit der Qualifikation zur Landkreis-Meisterschaft beginnt die Hallenfußball-Runde. Beim Auftakt-Turnier in Krumbach spielen gleich zwei Favoriten mit.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Mit der Partie zwischen dem TSV Krumbach und der TSG Thannhausen beginnt an diesem Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr der Kampf um die schwäbische Meisterschaft im Hallenfußball. Das Eröffnungsturnier steigt in der Krumbacher Schulsporthalle in der Talstraße. Es geht auf dieser ersten Stufe um die Qualifikation zum Sparkassen-Cup, der Meisterschaft im Landkreis Günzburg. Gespielt wird, wie schon in den vergangenen Jahren, nach Futsal-Regeln.

In Günzburg geht's weiter

Das zweite Vorrunden-Turnier wird dann eine Woche später, am Samstag, 9. Dezember, in der Rebayhalle in Günzburg ausgetragen. Dort ist für den 29. Dezember auch das Landkreis-Finale geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen