Teure Projekte bringen Krumbach in die finanzielle "Sandwichfalle"

Plus Die Haushaltsplanung der Stadt Krumbach für das Jahr 2023 ist weitgehend problemlos. Warum es aber ab 2024 richtig schwierig werden könnte.

Und wieder mal das Sportzentrum. Jahr für Jahr, wenn sich Krumbach an seine Haushaltsplanung macht, schwebt dieses Riesenprojekt (die Kostenschätzung liegt bei 42 Millionen Euro - derzeit) wie eine Art Damoklesschwert über den Beratungen. Aktuell diskutieren die Krumbacher Kommunalpolitikerinnen und -politiker über den Haushalt. Mit der Verabschiedung dürfte es im Jahr 2023 noch weitgehend unproblematisch sein, aber die Finanzplanung für die Jahre danach wird für Krumbach alles andere als ein leichter Gang werden.