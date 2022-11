Medikamentenmangel im Landkreis: Das Gesundheitssystem krankt

Plus Die Nichtlieferbarkeit von Fiebersäften wirft ein Schlaglicht auf Fehlentscheidungen im Gesundheitswesen. So können Menschen in Lebensgefahr geraten.

Dass derzeit Fiebersäfte mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen nicht oder kaum an Apotheken auch im Landkreis Günzburg geliefert werden können, wirft ein Schlaglicht auf ein Gesundheitssystem, welches mit immer strikteren wirtschaftlichen Optimierungen und Reglementierungen dazu geführt hat, dass Produktionsstandorte in Billiglohnländer verlagert wurden. Bei Medikamenten liegen diese zumeist auf dem asiatischen Kontinent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen