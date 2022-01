Krumbach/Augsburg

vor 50 Min.

Mutmaßlicher Reichsbürger begeht Suizid – Journalist klagt gegen Krumbach

Plus Da die Stadt ihm keine weiteren Auskünfte aus dem Melderegister über einen toten Ex-Soldaten aus Krumbach geben wollte, klagte ein Journalist. Aber warum wollte er diese?

Von Sophia Huber

Wie weit geht das Informationsrecht der Presse, wenn es um die Daten verstorbener Menschen geht? Es ist keine alltägliche Frage, mit der sich das Verwaltungsgericht in Augsburg (VG) am Dienstagnachmittag beschäftigt hat. Aber eine, die durchaus Berechtigung hat, da waren sich die Beteiligten einig. In der Vehandlung ging es um Informationen zu einem mutmaßlichen Reichsbürger aus Krumbach, der sich im Winter 2020 vor dem Krumbacher Krankenhaus das Leben genommen hatte.

