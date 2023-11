Krumbach

Eigenheime für junge Familien entstehen am Quellenweg in Krumbach

Am Quellenweg in Krumbach sollen sieben Einfamilienhäuser gebaut werden, sechs davon als Doppelhaushälften.

Plus Ein Wohnbauprojekt im Krumbacher Westen geht in die nächste Phase. Am Quellenweg entstehen sieben Einfamilienhäuser. Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt?

Es ist kein neues Baugebiet irgendwo auf der grünen Wiese, sondern eine Erweiterung eines bestehenden Wohnviertels: Es spricht in Zeiten der ökologischen Krise viel für Nachverdichtung. Doch das Bauprojekt im Krumbacher Westen stößt bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern auf wenig Gegenliebe. Wie berichtet, sollen nördlich der Ulmer Straße insgesamt sieben Wohneinheiten gebaut werden, sechs davon als Doppelhäuser. Die Gebäude werden den Planungen zufolge relativ nah an die Böschung der baulich erhöhten Staatsstraße 2019 gerückt. Schon bald soll das Projekt realisiert werden, der Verkauf der Einfamilienhäuser ist bereits gestartet.

Umstrittenes Bauprojekt in Krumbach: Planungen wurden angepasst

Der Krumbacher Immobilienmakler Ralf Lenhart, der das Wohnbauprojekt betreut, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, die Bedenken aus der Nachbarschaft seien in den Planungen berücksichtigt worden. "Ursprünglich waren vier Doppelhäuser geplant, nun sind es nur noch drei plus ein Einfamilienhaus. Auch die Gebäudehöhen wurden reduziert." Wie berichtet, befürchteten Anwohnerinnen und Anwohner des Quellenwegs zudem Engpässe beim Verkehr, etwa bei der Müllabfuhr oder der Anfahrt von Feuerwehr und Rettungskräften. Laut Lenhart werden die neuen Wohnhäuser durch eine eigene Zufahrt zur Staatsstraße erschlossen. Sie wird direkt hinter dem bestehenden Garagengebäude entlang dem Wall in westlicher Richtung geführt. Es soll auf dem Gelände auch eine Stellfläche für ein Feuerwehr-Einsatzfahrzeug freigehalten werden. Zudem ist ein Wendehammer angrenzend an den Quellenweg für Autos, Lieferwagen und die Müllabfuhr vorgesehen.

