Krumbach

vor 50 Min.

Jetzt sind sie Krumbacher: Wie zwei Männer aus der ehemaligen DDR hier strandeten

Reste der Grenzanlage zwischen Thüringen und Bayern in Mödlareuth: Hier verlief die Zonengrenze mitten durchs Dorf.

Plus Wie zwei junge Männer aus der ehemaligen DDR in den Westen und später nach Krumbach kamen und was Menschen für ihre Freiheit wagen mussten.

32 Jahre nach der friedlichen Wiedervereinigung erleben wir heute wieder, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen, um ihr Leben zu retten oder der Unterdrückung zu entgehen. Über mehr als drei Jahrzehnte versuchten Tausende DDR-Bürger in die BRD zu gelangen, wobei viele erschossen oder verhaftet wurden und andere, wenn sie einen Ausreiseantrag stellten, Sanktionen ausgesetzt waren. Die Namen der beiden „Republikflüchtlinge“, über die hier berichtet wird, wurden auf Wunsch der Betroffenen geändert.

