Krumbach

Kann das Krumbacher Hallenbad noch dieses Jahr wieder geöffnet werden?

Die Stadt Krumbach prüft, ob man mit einer Investition von einer halben Million Euro das Bad im Sportzentrum wieder in Betrieb nehmen kann.

Plus Seit über vier Jahren ist das Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum geschlossen. Wie es aktuell um eine mögliche Wiedereröffnung steht.

Von Dominik Thoma

Im Krumbacher Hallenbad schwimmen, das könnte nach langer Pause bald wieder möglich sein. Im März 2020 wurde das Bad im Sportzentrum erst für die Öffentlichkeit, dann für alle geschlossen. Seit November des vergangenes Jahres laufen nun Bestrebungen, dieses wieder zu öffnen. Jetzt wurde im April in einer nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates über die Zukunft des Hallenbads diskutiert. Das Ziel: eine baldige Wiedereröffnung. Doch dafür sind Reparaturen notwendig und diese kosten Geld. Es stellt sich also die Frage: Kann das Hallenbad wieder in Betrieb genommen werden, ohne den finanziellen Rahmen zu sprengen? Denn das Budget der Stadt ist bekanntlich begrenzt.

Inzwischen laufen von der Stadt in Auftrag gegebene Untersuchungen, die über eine zukünftige Wiedereröffnung des Krumbacher Hallenbads entscheiden könnten. Die geplanten Maßnahmen bedeuten keine vollständige Sanierung. Es geht darum, die notwendigsten Dinge zu reparieren, um das Bad wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So soll das Schwimmbad für einige Jahre wieder benutzbar werden. Der ursprünglich vorgesehene Neubau des Sportzentrums und somit auch des Hallenbads wurden nämlich, wie berichtet, auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

