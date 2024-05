Die Zukunft des Krumbacher Hallenbads ist weiter in der Schwebe

Plus Mit überschaubaren Mitteln soll das Krumbacher Hallenbad wiedereröffnet werden. Doch wird das Geld reichen und was ist, wenn nicht? Ein Kommentar.

Das Krumbacher Hallenbad ist bereits seit über vier Jahren geschlossen. Die Gelder für eine Instandsetzung, die nun zur Debatte stehen, sind überschaubar. Wenn sich bewahrheitet, dass mehr oder weniger nur eine halbe Million Euro dafür nötig sind, könnte man auch die Frage stellen, warum das Bad nicht schon längst wieder aufgemacht worden ist.

Der diesjährige städtische Haushalt hat ein Rekord-Volumen von über 52 Millionen Euro. In den nächsten drei Jahren wird Krumbach bis zu 20 Millionen Euro neue Schulden machen müssen. Der Neubau des Sportzentrums ist längst in weite Ferne gerückt und wird möglicherweise nie umgesetzt. Die Instandsetzung des Krumbacher Bads ist somit eine logische und richtige Entscheidung. Nicht nur für die Stadt, sondern für ganz Mittelschwaben wäre die Wiedereröffnung von großer Bedeutung.