Oberbayerische Kult-Band Pam Pam Ida gastiert im Stadtsaal Krumbach

Die Band tritt am Samstag, 30. April, in Krumbach auf. Auf was sich Konzertbesucher freuen können und wie in kleinen Dörfern eine besondere Musikszene entstanden ist.

„Es ist der absolute Wahnsinn, was die mit einfachsten Instrumenten schaffen“, meint Daniel Erhard. „Die hauen ein Blockflötensolo raus, das sich unglaublich gut anhört.“ Der 36-Jährige schwärmt von der oberbayrischen Band Pam Pam Ida. Er teilt seine Begeisterung für gute Musik gerne mit anderen. Darum hat er sich erfolgreich bemüht, die Formation nach Krumbach zu holen: „Das ist der mittlerweile dritte Anlauf“, erklärt der gelernte Industriekaufmann. Schuld daran ist natürlich die Pandemie: „Wir haben das Ganze jetzt dreimal komplett geplant und vorbereitet.“ Das Konzert beginnt am Samstag, 30. April, um 20 Uhr im Krumbacher Stadtsaal.

Mit „wir“ ist in diesem Fall der Kulturverein Kult gemeint - speziell das Segment Subkult, das Daniel Erhard mitbegründet hat. Mit wenig Geld aber viel Enthusiasmus hat er damals mit seinen Mitstreitern die beliebte Stubenmusik-Konzertreihe organisiert. 2015 folgte dann mit Kofelgschroa ein erstes größeres Konzert im Stadtsaal. „Durch die bin ich dann auch auf Pam Pam Ida gestoßen“, erinnert sich der Musik-Freund.

Oberbayrische Band Pam Pam Ida beeindruckt Daniel Erhard

Spätestens als er sie dann bei einem Konzert im Leipheimer Zehntstadel gesehen hat, war er restlos überzeugt: „Das musikalische Können dieser Band ist beeindruckend“, kommentiert der Krumbacher, der auch schon mehrfach beim „Heimatsound“ in Oberammergau war. Diese Festivalreihe des Bayerischen Rundfunks hat sich zur Aufgabe gemacht, moderner und populärer Musik aus Bayern und dem Alpenraum eine Plattform zu bieten.

Aus diesem Umfeld ist in den letzten Jahren eine kreative Subkultur entstanden, die viele Bands hervorgebracht und bekannt gemacht hat: Django 3000, Kofelgschroa, Impala Ray - oder eben Pam Pam Ida. Neben Hits wie „Schultertanz“ oder „Nix vom Lem“ werden die Oberbayern auch neue Songs in den Stadtsaal mitbringen. „Koa moang“ heißt die Tour der Band, die damit Fragen aufwerfen möchte wie: Könnt Ihr feiern, als gäbe es kein Morgen? Und könnt Ihr trotzdem alles dafür tun, dass es ein Morgen gibt?

Was den Reiz des Gesangs in Mundart ausmacht

Was gefällt Daniel am Heimatsound-Genre? „Der Gesang in Mundart.“ Besonders, weil dabei weitgehend auf die bisweilen etwas überheblich wirkende „Mia san Mia“-Haltung verzichtet werde. „Es ist toll, dass die meisten dieser Bands ihren Ursprung in kleinen Dörfern haben. Die sind natürlich gewachsen, ohne künstliche Inszenierung und großen Marketing-Aufwand.“ Kein Wunder, dass dem Kulturmacher diese Haltung sympathisch ist. Auch die Arbeit von Subkult in Krumbach war immer von diesem Do-it-Yourself-Gedanken geprägt.

„Natürlich ist immer noch eine Restangst da, dass wir wieder kurzfristig absagen müssen“, sinniert Daniel. Das Frustlevel ist schon etwas gestiegen, aber unterkriegen lässt er sich noch lange nicht. Nach aktuellem Stand seien keine Auflagen erforderlich. „Die Leute wollen wieder raus und live Musik erleben.“ Das gelte schließlich auch für ihn selbst. Das Kulturleben in Krumbach zu bereichern, den Stadtsaal mit Leben zu füllen – das sind die Ziele von Daniel und dem KULT e. V. „Eben Bands wie Pam Pam Ida in die letzte Bastion vor Baden Württemberg zu holen“, bringt er das lachend auf den Punkt. Wen würde Daniel Erhard denn gerne mal in Krumbach haben, wenn das Budget keine Rolle spielt? „Helge Schneider, die Rolling Stones oder das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld“, entgegnet er augenzwinkernd. Bis es so weit ist, kommen Alpenhippies und Freunde tanzbarer Live-Musik im Stadtsaal auf ihre Kosten.