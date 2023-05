Neuer Vorsitz: Frischer Wind im Cantemus-Chor Krumbach

Seit über 30 Jahren singt Petra Mayr im Krumbacher Cantemus-Chor. Nun wird sie zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Der Cantemus-Chor Krumbach hat eine neue Vorsitzende. Im Rahmen seiner kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung wählten die Chormitglieder Petra Mayr, die seit über 30 Jahren im Chor mitsingt. Die 45-Jährige folgt damit auf Brigitte Rossdal, die den Vorsitz neun Jahre lang bekleidete.

"Wir freuen uns, dass wir mit Petra Mayr wieder eine Vorsitzende haben, die durch ihr langjähriges Engagement bei uns im Chor die Bedürfnisse unserer Sängerinnen und Sänger kennt, und wir wünschen ihr für ihre Amtszeit alles Gute und viel Erfolg“, sagt Chorleiter Dietmar Schiersner. Würdig verabschiedet wurdet Brigitte Rossdal, die in ihrer Zeit als Vorsitzende etwa zwei Dutzend Konzerte organisiert hat, unter anderem das Neujahrskonzert 2017 in St. Michael mit dem Barockorchester L’arpa festante. Darüber hinaus hat sie den Chor sicher durch die Corona-Zeit geleitet und erfolgreich zusammengehalten. "Wir danken Brigitte Rossdal für ihr allzeit zuverlässiges Engagement für den Chor und wünschen uns, sie noch viele Jahre als Sängerin bei uns zu haben“, sagt Schiersner stellvertretend für den gesamten Chor.

Andreas Keilholz ist neu im Vorstand des Krumbacher Chors

Als Vorstandsmitglieder bestätigt wurden im Amt des Geschäftsführers Wolfgang Schiersner, als Kassierin Margarete Bosch-Stählin sowie als Notenwartin Andrea von Dohlen, die in der Vorstandsarbeit weiter für bewährte Kontinuität bürgen. Neu in den Vorstand gewählt wurde Andreas Keilholz, der zukünftig den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring übernimmt. "Ich freue mich sehr darauf, die Arbeit des Cantemus-Chors noch sichtbarer und greifbarer machen zu dürfen, da er mit seiner hochwertigen Musik schon lange eine feste Größe in der Krumbacher Kultur ist. Insbesondere ist es mir ein persönliches Anliegen, dem Chor dabei zu helfen, weitere attraktive Konzerte in Krumbach und Umgebung anbieten zu können“, sagt Keilholz bei seiner Wahl in den Vorstand.

Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring werden auch für den Chor immer wichtiger. "Mit Andreas Keilholz und seiner langjährigen Erfahrung in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewinnen wir einen Spezialisten, der dank zahlreicher ehrenamtlicher und musikalischer Engagements auch noch einen sehr guten Einblick in unsere Arbeit mitbringt“, sagt Chorleiter Dietmar Schiersner über den Neuzugang. "Denn uns ist es wichtig, einen wertvollen Beitrag für die Krumbacher Kultur und die Menschen hier zu leisten.“ Die kulturelle Arbeit des Cantemus-Chors kann man als förderndes Mitglied unterstützen.

Die Vorbereitungen für die Open-Air-Konzerte im Sommer am Samstag, 8. Juli, in Lektors Garten (Wiesenbach) und am Sonntag, 9. Juli, im Krumbad zum Thema "Nachtgesänge“ laufen bereits. (AZ)

Lesen Sie dazu auch