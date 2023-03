Trainer beim FC Bayern: Das sagt sein ehemaliger Sportlehrer über Tuchel

Plus Der neue Bayerntrainer Thomas Tuchel ist in Krumbach geboren und ging aufs Simpert-Kraemer-Gymnasium. Sein ehemaliger Sportlehrer erinnert sich gut und ist stolz.

Dass Thomas Tuchel das Fußball-Traineramt des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München übernimmt, begeistert Hans Komm aus Krumbach. Sicherlich war der einstige Sportlehrer des damaligen Gymnasiasten Thomas Tuchel einer der sportlichen Wegbereiters des späteren internationalen Weltstars. "Ich war mir schon lange sicher, dass Thomas einmal den FC Bayern trainieren wird", sagt Komm mit euphorischer Stimme. Der 69-Jährige verfolgt Tuchels Laufbahn intensiv, seit dieser im Profifußball aktiv ist. Ob sein damaliger Schützling der großen, neuen Aufgabe gewachsen, daran hat Hans Komm überhaupt keinen Zweifel. Ob der Schritt zum aktuellen Zeitpunkt richtig ist, müsse sich jedoch noch zeigen.

Thomas Tuchels Krumbacher Vergangenheit

Thomas Tuchel lebt zurückgezogen. Viel Privates ist nicht bekannt vom FIFA-Welttrainer und Championsleague-Sieger, der 1973 in Krumbach auf die Welt kam. 1992 machte er sein Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG). Zwei Jahre lang hat ihn Lehrer Hans Komm im Leistungskurs Sport unterrichtet. Tuchels Talent und sein großer Ehrgeiz ist ihm schon damals aufgefallen. "Danach hatten wir noch regelmäßig Kontakt, ich habe ihm, als er noch nicht Trainer von Borussia Dortmund war, geraten, Trainer des HSV, meinem ersten Lieblingsverein, zu werden, aber er hat leider nicht auf mich gehört", sagt Komm und lacht. Seit dem Traineramt beim BVB sei der Kontakt jedoch abgebrochen. "Thomas hat sehr viele Leute um sich und sicherlich wichtigeres zu tun, als mit mir zu schreiben."

Seinen eigenen Einfluss auf die steile Karriere seines ehemaligen Schülers und heute 49-Jährigen schätzt Komm als kaum messbar, gar als "lächerlich" ein. "Thomas hatte in seiner Karriere unzählige Begegnungen mit Weltklasse-Spielern und -Trainern. Trotzdem sind wir in Krumbach sehr stolz, dass seine Laufbahn hier begann." Weil der Kontakt mittlerweile abgerissen ist, würde es den Sportlehrer sehr freuen, seinem einstigen Schüler wieder einmal zu begegnen. "Ich bin manchmal mit meinen beiden Jungs, die selbst Fußball spielen, an der Säbener Straße und schaue den Bayernspielern beim Training zu. Vielleicht bietet sich da die Möglichkeit, Thomas nach so langer Zeit wieder zu treffen."

Prominenter Absolvent am Simpert-Kraemer-Gymnasium

Auch SKG-Schulleiter Norbert Rehfuß ist ganz angetan von Tuchels neuer Stelle bei den Roten. "Er ist neben Theo Waigel und Claudia Roth unser dritter sehr prominenter Absolvent. Die gute Ausbildung in den Fremdsprachen haben ihm sicherlich im Ausland geholfen." Selbst hat Rehfuß Thomas Tuchel nicht kennengelernt, damals war er noch nicht Schulleiter. Und auch im Kollegium sind fast alle damaligen Lehrkräfte bereits im Ruhestand. Tuchels Strahlkraft bleibe jedoch und die Nachricht, dass er Bayerntrainer wird, habe sich im Schulhaus am Freitagmorgen rasend schnell herumgesprochen. "Bei unserer 75-Jahr-Feier hat er uns eine schriftliche Grußbotschaft zukommen lassen." Seitdem gebe es allerdings keinen Kontakt zwischen der Schule und dem Trainer mehr.

