Jetzt ist es offiziell: FC Bayern entlässt Nagelsmann

Am Freitagabend machte der FC Bayern die Entlassung von Cheftrainer Julian Nagelsmann offiziell. Schon am Montag wird sein Nachfolger Thomas Tuchel das Training leiten.

Bereits am Donnerstagabend sickerte die Entlassung von Cheftrainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München durch. Der Verein ließ sich mit einer offiziellen Mitteilung jedoch Zeit. Doch am Freitag um 17.45 Uhr war es dann so weit. Der Verein titelte auf seiner Homepage: "FC Bayern stellt Julian Nagelsmann frei – Thomas Tuchel wird neuer Trainer".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zu dieser Entscheidung wären der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Hainer gekommen. Mit Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod freigestellt. Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten.

Nagelsmanns Entlassung beim FC Bayern offiziell: Das sagen Kahn und Salihamidžić

"Nun sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders – trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr – zunehmend seltener gezeigt hat", begründete Kahn die Entscheidung des Vereins. Nach der WM habe das Team immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen hätten die Ziele des Vereins in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Für Salihamidžić sei es die schwierigste Entscheidung in seiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. "Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen", erklärte er.

Nagelsmann kam im Sommer 2021 zum FC Bayern

Nagelsmann war im Sommer 2021 zum FC Bayern gekommen. Der 35-Jährige gewann in seiner ersten Saison die Deutsche Meisterschaft sowie 2021 und 2022 den nationalen Supercup.