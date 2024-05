Krumbach

Umfrage in Krumbach zu Pfingsten: Einfach die freie Zeit genießen

Plus Unsere Straßenumfrage in Krumbach ergibt: Viele verbringen das lange Wochenende ohne große Pläne – im Mittelpunkt stehen Familie, Erholung und das Wetter.

Von Elisabeth Schmid

Pfingsten gilt als Geburtsstunde der christlichen Kirche. Dann nämlich wird der Heilige Geist gefeiert. Stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt sehen die Pfingsttage als freie Zeit. Die meisten von ihnen haben am verlängerten Wochenende nichts Besonderes vor. Sie wollen einfach die Zeit genießen und mit der Familie verbringen. Alle hoffen auf besseres Wetter.

Belinda Hofner (46), Ziemetshausen Foto: Elisabeth Schmid

Belinda Hofner (46), Ziemetshausen: "Ich habe nichts für die Pfingsttage geplant. Wenn das Wetter schön ist, mache ich kleinere Ausflüge, aber nichts Großes. Vielleicht treffe ich mich mit Freunden und Familie. Es ist einfach schön, dass man mehrere freie Tage am Stück hat. Mal sehen, was so kommt, ich entscheide mich dann auch spontan."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

