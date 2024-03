Krumbach

Unterwegs mit dem Heimatverein Krumbach: Los geht es am 24. März

Plus Der Krumbacher Heimatverein bietet in diesem Jahr vier Wanderungen an. Auf dem Programm stehen der Kelten-Pfad, die Einsiedler-Klause im Mariental, das Boschhorn und Bierkeller.

Der Kalvarienberg bei Wettenhausen erlebte im März 2022 eine beispiellose Welle von Zerstörungswut und Vandalismus. Nun sind die Kreuzwegstationen wieder hergestellt, am 23. März weiht Bischof Bertram Meier den Kalvarienberg nach dessen Schändung. Am 24. März ist der Kalvarienberg erstes Ziel der Wanderungen des Krumbacher Heimatvereins. Vier Wanderungen plant der Dr. Peter Baier, Wanderreferent des Vereins, in diesem Jahr. Mitwandern können auch Interessierte, die nicht Mitglied des Vereins sind. Aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein wird Josef Gantner, der bislang ebenso zum Projektteam Wandern des Heimatvereins gehörte. Weitere Ziele im Landkreis und im angrenzenden Unterallgäu sind die Einsiedlerklause im Mariental, das Boschhorn bei Loppenhausen und die Krumbacher Brauereien und Bierkeller. Treffpunkt für die Wanderungen, die eine Länge von etwa zehn Kilometern aufweisen, ist im Regelfall der Busbahnhof in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Dort werden Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt gebildet.

Als erste Wanderung findet am Sonntag, 24. März, eine vorösterliche Wanderung über den Ichenhausener Keltenpfad auf den Kalvarienberg bei Wettenhausen statt. Ausgangspunkt dieser Wanderung ist ein markanter Feldweg zwischen Unterrohr und Ichenhausen. Die Strecke folgt weitgehend dem Ichenhauser Keltenpfad. Schautafeln bieten Einblicke in die prähistorischen Siedlungsstruktur der Kelten, die keinerlei schriftliche Überlieferungen hinterlassen haben. Bald ist der Wettenhausener Forst erreicht. Nach Überschreiten eines Rinnsales geht es hoch zum Kalvarienberg, der zu einem kontemplativen Rundgang einlädt. Vorbei an einem ausgedehnten Solarfeld führt der Weg zurück über weite Fluren zum Ausgangspunkt hoch über Ichenhausen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Omnibusbahnhof an der Nattenhauser Straße. Die Anreise erfolgt mit privaten Fahrgemeinschaften. Für die Streckenlänge von neun Kilometern ist festes Schuhwerk sinnvoll.

