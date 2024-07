Neuburgs Rathaus und ehemalige Schule durch Verbindungsbau vereint

Der Verbindungsbau zwischen dem Rathaus und der ehemaligen Schule in Neuburg ist nun fertiggestellt. In diesem Zuge wurde ein barrierefreier Zugang und weitere Büroräume geschaffen sowie der nördliche Innenhof neu gestaltet. Die Arbeitsbedingungen für die Rathausmitarbeitenden und Markträte haben sich verbessert. „Insgesamt kann man von einem sehr gelungenen Projekt sprechen“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Am kommenden Sonntag, 21. Juli, wird das Gebäude nach dem Gottesdienst eingeweiht. Von 12 bis 16.30 Uhr können es interessierte Bürgerinnen und Bürger besichtigen.

