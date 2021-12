Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Corona-Impfangebote führen zum "Tourismus" im Landkreis

Rund 2000 Personen erhielten am ersten Booster-Wochenende im Legoland in Günzburg ihre Drittimpfung.

Plus Wo bekommt man den Zweittermin oder den Booster und darf man sich als Krumbacher auch im Allgäu impfen lassen? Ein Überblick über die Corona-Impfsituation in der Region.

Von Sophia Huber

Beim Hausarzt, auf dem Legoland-Parkplatz, in der Klinik oder doch beim Impfzentrum? Prinzipiell gibt es gerade viele Möglichkeiten und Orte, an denen man zu einer Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung im Kreis Günzburg kommt. Trotzdem herrscht bei einigen Bürgerinnen und Bürgern etwas Verwirrung. Gerade, wenn es um Folgetermine, also Zweit- oder Auffrischungsspritzen geht. Denn während man im Frühjahr oder Sommer gleich bei der Corona-Erstimpfung im Impfzentrum den Termin für die Zweitimpfung mitgeteilt bekommen hat, ist es jetzt anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

