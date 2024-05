Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Die SPD im Landkreis hat eine Doppelspitze

Plus Beim Treffen des SPD Kreisverbandes Günzburg standen Neuwahlen auf dem Programm. Achim Fißl und Petra Probst teilen sich den Vorsitz.

Von Dominik Thoma

Etwa 15 Jahre lang war Achim Fißl alleiniger Kreisvorsitzender des SPD-Kreisverbands Günzburg. Am vergangenen Dienstag fanden im Gasthaus „Zur Traube“ in Höselhurst Neuwahlen statt, bei denen sich das änderte. Der 59-Jährige aus Krumbach bleibt weiterhin Vorsitzender, teilt sich den Kreisvorstand künftig jedoch mit Petra Probst.

Petra Probst trat 2019 dem Günzburger Ortsverein der SPD bei

Probst selbst konnte wegen eines Unfalls nicht an den Neuwahlen teilnehmen, wurde dennoch ohne Gegenstimmen als weitere Vorsitzende gewählt. Vorgestellt wurde sie von der stellvertretenden Vorsitzenden Simone Riemenschneider-Blatter. Die 53-Jährige Probst kommt ursprünglich aus Niederstotzingen in Baden-Württemberg und ist Mutter zweier erwachsener Söhne. Sie ist Finanzdiplomwirtin und war 27 Jahre im Finanzamt tätig. Seit 2019 ist sie Teamleiterin im Bereich Steuerschulden der Stadt Ulm. Ebenfalls im Jahr 2019 trat sie in Günzburg dem Ortsverein der SPD bei. Politisch wichtig sei ihr, „weg von einem Ich-Denken, hin zu einem fortschrittlichen Wir-Denken“ zu kommen.

