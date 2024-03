Ladendieb soll mit Messer bedroht haben und kommt vor Gericht glimpflich davon

Plus 15 Bier intus und zehn weitere im Rucksack: In Offingen flüchtet ein Ladendieb, nun ist er vor Gericht. War es räuberischer Diebstahl mit einem Messer?

Im Juni 2021 soll laut Anklage in Offingen ein Ladendieb im Umfeld eines Supermarkts einen anderen Mann mit einem Messer bedroht haben. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten. 15 Bier hat der schon vierfach vorbestrafte 33-Jährige nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt bereits getrunken. Obwohl die Sachlage zu Beginn der Verhandlung wohl auf räuberischen Diebstahl hindeutet, kommt er letztlich glimpflich davon. Vor allem, weil ein Zeuge seinen ursprünglich bei der Polizei getätigten Aussagen widerspricht.

Das war passiert: Der Angeklagte aus dem Landkreis Günzburg floh etwa eine Stunde vor Ladenschluss mit zehn unbezahlten Bierflaschen im Rucksack aus dem Supermarkt. Laut seinem Verteidiger wollte der Mann das Bier eigentlich gar nicht stehlen, sondern bezahlen. Stehlen hingegen wollte der gebürtige Ulmer zwei Packungen Wurst, die er zuvor unter seiner Kleidung versteckt hatte. Der Warenwert: zwischen 1,50 und drei Euro. Wieso er das getan hatte, das verstünde er selbst nicht, erklärt der gelernte Maler und Lackierer ruhig und gefasst vor Gericht. Denn Geld dafür hätte er nach eigenen Aussagen genug gehabt.