Mann wird nach Diebstahl in Offinger Netto gestellt - da zückt er sein Taschenmesser

Die Kassiererin des Offinger Discounters und mehrere Zeugen verfolgen den Mann und können ihn einholen. Doch festhalten können sie ihn wegen des Messers nicht.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag um 19.25 Uhr den Netto-Markt in Offingen betreten und mehrere Bierflaschen in seinen mitgebrachten Rucksack gesteckt. Weitere Lebensmittel verstaute er unter seinem T-Shirt. An der Kasse zeigte er den Rucksack mit dem Bier vor. Als er von der Kassiererin auf die Waren unter seiner Kleidung angesprochen wurde, warf er diese auf das Kassenband und rannte mit Rucksack und Bier aus dem Geschäft.

Die Kassiererin und Zeugen rannten ihm hinterher und konnten ihn einholen. Als ein Zeuge ihn an seiner Kapuze festhielt, drehte sich der Mann um und zeigte sein mitgeführtes Schweizer Taschenmesser. Der Zeuge ließ den Täter daraufhin los. Dieser entfernte sich in Richtung Ortsmitte. Die Bierflaschen waren nicht bezahlt worden, der Beuteschaden beläuft sich auf 4,50 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)