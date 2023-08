Waldbrände sind im Landkreis Günzburg noch immer ein heißes Thema

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim sieht trotz wechselhaften Wetters eine zunehmende Gefahr von Waldbränden.

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage und Wochen scheint das Thema nicht präsent, doch Untersuchungen sagen für die kommenden Jahrzehnte ein steigendes Waldbrandrisiko für Deutschland voraus, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim. Dies liegt im Wesentlichen und rückläufigen Niederschlägen und Trockenphasen in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten. Dr. Stefan Friedrich, Bereichsleiter des AELF KM, rät daher allen Waldbesitzern und -besuchern zur Vorsicht: „Fast immer sind Menschen die Verursacher von Bränden, meist durch unachtsames Verhalten.“

Waldbrand-Gefahrenindex gibt Auskunft

25ha Wald sind im Jahr 2022 in Bayern verbrannt – das geht aus der Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hervor. Kein Vergleich zum Bundesland Brandenburg mit seinen Kiefernbeständen und sandigen Böden. 1410ha Wald brannten dort 2022, eine große Fläche, betrachtet man sich das langjährige Mittel der Jahre 1993 bis 2020, wonach in Deutschland laut Umweltbundesamt 646 Hektar Waldfläche pro Jahr betroffen sind.

Wie hoch die Waldbrandgefahr in unserer Region ist, lässt sich tagesaktuell anhand des Waldbrand-Gefahrenindex abschätzen, den der Deutsche Wetterdienst von 1. März bis 31. Oktober herausgibt. Anhand verschiedener Einflussgrößen wie Temperatur, relativer Luftfeuchte oder Niederschlag, wird die Waldbrandgefährdung berechnet und als Waldbrandgefahrenstufe auf einer Karte farblich dargestellt. Ab Waldbrandgefahrenstufe 4 führen zum Luftbeobachter ausgebildete Revierleiter der Bayerischen Forstverwaltung und der Bayerischen Staatsforsten in Zusammenarbeit mit der Luftrettungsstaffel Bayern e. V. an Feiertagen und Wochenenden Überwachungsflüge durch, ab Stufe 5 täglich. Eine Übung zum Szenario Waldbrand mit Luftüberwachung fand erst kürzlich in der Nähe von Illertissen satt. Die ungewohnten Einsatzbedingungen stellte die Beteiligten vor einige Herausforderungen.

So verhält man sich im Wald

Zur Vermeidung von Waldbränden sind besondere Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln wichtig, so das AELF. Bei erhöhter Waldbrandgefahr beachten Sie bitte folgende Hinweise:

In den Wäldern gilt für Waldbesucher Rauchverbot vom 1. März bis 31. Oktober.

Werfen Sie beim Autofahren keine Zigarettenkippen aus dem Fenster.

Entzünden Sie im Wald oder in Waldnähe (bis 100 Meter) kein offenes Feuer (z.B. Kohlegrills oder Feuerschalen).

Parken Sie Ihren Pkw nicht auf trockenem Gras, da es sich am heißen Katalysator entzünden kann.

Melden Sie Waldbrände mit möglichst genauer Ortsangabe sofort an die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.

Das Bayerische Waldgesetzt untersagt offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe (bis 100 Meter), ausgenommen sind unter anderem Waldbesitzer. Das AELF kann unter besonderen Umständen auf Antrag eine Ausnahme von dieser Regelung erteilen. Informationen dazu, zur Gefährdungssituation und zum Umgang mit offenem Feuer am/im Wald gibt das AELF Krumbach-Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/99196022. Wichtige Informationen zum Thema Waldbrand sind auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (www.stmelf.bayern.de/wald/waldschutz) zusammengefasst. (AZ)

