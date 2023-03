Ein neues Buch von Prälat Ludwig Gschwind: Marienallerlei

Plus Ludwig Gschwind bietet in seinem neuen Buch eine Fülle von aussagestarken Marien-Bezügen. Eine Rezension.

Prälat Ludwig Gschwind ist ein produktiver Publizist. Seine Quellen sprudeln munter, besonders die "Marien-Quelle". Die Gottesmutter steht im Mittelpunkt seines neuen Buches mit dem Titel "Marienallerlei". Das Buch dürfte das halbe Dutzend von Marien-Büchern aus der Feder von Ludwig Gschwind voll machen. Bereits mehrfach variierte der Autor bei seiner Beschäftigung mit Maria den Schwerpunkt: Wie Maria als Vorbild für alle Mütter dienen kann, welche Kraft dem Rosenkranzgebet zu Gebote steht, wie die Gottesmutter Komponisten, Dichter und Maler inspirierte, welche Denkanstöße Philosophen von ihr bekamen.

Das Spektrum der Marien-Bezüge, das Ludwig Gschwind entfaltet, ist gewaltig. Der Leser dürfte immer wieder überrascht und beeindruckt sein, wo und wie Marias Einfluss wirksam wurde. Einige Kuriositäten wecken, wie üblich bei Gschwind, das Leserinteresse, halten es wach. Aber das ist gleichsam nur der Nebenschauplatz. Dem Autor geht es vor allem darum, zu zeigen, auf welch wundersame Weise Maria zu den Menschen in Beziehung tritt, und zwar über alle Zeiten und viele Kulturen hinweg bis in die Gegenwart.