Obergessertshausen und Krumbach bieten perfekten Rahmen für großen Sport

Plus Mountainbiker Georg Egger belegt bei seinen Bundesliga-Heimrennen Treppchenplätze. Als Nächstes hat der Profi aus Obergessertshausen Großes vor.

Von Armin Küstenbrück

Am Ende strahlte dann doch sogar die Sonne über dem Anwesen der Familie Egger hoch über Obergessertshausen. Nachdem schon der Tag davor den aktiven Mountainbikern und den vielen Zuschauern für das schnelle Shorttrack-Rennen in der Innenstadt von Krumbach kaltes, aber sonniges Vorfrühlingswetter beschert hatte, verwandelte nächtlicher Regen den Rundkurs in der Gemeinde Aichen zunächst in eine matschige Rutschpartie, allen Bemühungen der Veranstalter um Anton Sieber und Herbert Egger vom MSC Wiesenbach zum Trotz. Zu spüren bekamen das die Nachwuchssportler der U13 bis U19, die als erste auf den Kurs über die Wiese und den Wald der Familie Egger starteten.

