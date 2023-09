Naichen

Spannendes Programm zum 100. Geburtstag der Hammerschmiede Naichen

Plus In idyllischer Umgebung an der Kammel bieten Stockerhof und Werkstatt Einblicke in die Technikgeschichte und in frühere Lebensverhältnisse.

Von Klemens Funk

Das bunte und vielfältige Angebot zum runden Geburtstag der Hammerschmiede hatte viele Gäste angelockt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwäbischen Volkskundemuseums Oberschönenfeld, zu dem die Abteilung in Naichen als Außenstelle gehört, haben gleich mehrere Aspekte ins Programm einbezogen. Zum einen sind es die Präsentation alter Handwerkskunst und wichtiger Entwicklungsschritte in der Technik. Zusätzlich zum Einblick in das häusliche Leben früherer Generationen lebte auch die Erinnerung an die kommunikative Bedeutung auf, die die Hammerschmiede zu einem beliebten Treffpunkt machte. Wie wenn dieser Geist, der zum Besuch und zum Austausch anregt, in dem alten Gemäuer nur geruht hätte, so erwachte er am Geburtstag und regte zu interessanten Gesprächen oder – auf schwäbisch – zum Hoigarda an. Versüßt wurde die Feier vom engagierten Museumsteam durch das reiche Kuchenangebot, das es auch nochmals bei Saisonende geben wird.

Martin Sailer: Bezirk Schwaben investiert in Erinnerungskultur

Bei seiner Begrüßung erklärte der Bezirkstagspräsident Martin Sailer, weshalb der Bezirk Schwaben in Museen sowie verschiedene Arten von Erinnerungskultur investiere. Hier in Naichen gehe es um Einblicke in die Technikgeschichte und die Alltagskultur unserer Region. Dazu gehöre auch, Erfindergeist zu bestaunen, sich Unternehmermut zum Vorbild zu nehmen, sich gegenseitig zu unterstützen und das Erbe zu schätzen. Sailer dankte dem Team, angeführt von Dr. Beate Spiegel, das diese Form der Feier möglich machte, sowie Bürgermeister Markus Dopfer für die kontinuierliche Unterstützung durch den Markt Neuburg.

