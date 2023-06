Einst teilten sich vier Dörfer eine Feuerwehrspritze

Plus 150 Jahre gibt es die Freiwillige Feuerwehr Nattenhausen. Wie sie das Jubiläum feiert, was es aus der Chronik zu berichten gibt und wie alles begann.

Vier Gemeinden teilen sich eine Feuerwehrspritze! „Unvorstellbar“ wird sich heute mancher denken. Und doch gab es das. Bevor nämlich die Freiwillige Feuerwehr Nattenhausen am 24. April 1873 gegründet wurde, musste sie sich die Spritze mit den Gemeinden Ebershausen, Zaiertshofen und Seifertshofen teilen. Stationiert war diese im zentral gelegenen Seifertshofen. Erst nach der Vereinsgründung bekamen die 24 Nattenhauser Floriansjünger dann eigene Gerätschaften, darunter eine vierrädrige Druckspritze. Je nach Kassenlage und der Spendenfreudigkeit von Unterstützern wurde die Ausrüstung immer wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Der Ökonom Johann Kling wurde bei der Gründung zum ersten Vorstand und der Ökonom und Schreinermeister Wilhelm Gschwilm zum Kommandant gewählt. Letzterer hatte dieses Amt von 1873 bis 1907, also 34 Jahre, inne. Nur der Kommandant Zacharias Thoma (1907 bis 1937) kam auf eine ähnlich lange Amtszeit.