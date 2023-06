Feuerwehr Ellzee: Seit über 150 Jahren im Dienst

Plus Das 150-jährige Feuerwehrjubiläum wird in Ellzee gebührend gefeiert. Die Fahnenweihe war dabei einer der Höhepunkte.

Am vergangenen Wochenende feierte die Freiwillige Feuerwehr Ellzee ihr 150-jähriges Jubiläum. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das zweitägige Fest am Samstagnachmittag mit zwei sogenannten Kuppelcups eröffnet. Darunter muss man sich einen Wettbewerb vorstellen, bei dem das Ziel ist, Saugschlauchleitungen möglichst schnell zu koppeln und beim abschließenden Eierlauf möglichst fix zu sein. Ein stimmungsvoller Abend mit den Hüttenfezzern beendete den ersten Tag des Festes.

Gleich am nächsten Morgen stand der große Kirchenzug auf dem Programm. Unter wolkenfreiem Himmel marschierten 29 Vereine vom Kirchplatz bis zum Festplatz. Angeführt wurden die Feuerwehrler und Mitglieder der örtlichen Vereine durch den Musikverein Ellzee, welcher mit beschwingter Marschmusik den Umzug gestaltete. Die 500 Mitlaufenden fanden sich gesammelt im Zelt zusammen und feierten mit weiteren Gästen einen Gottesdienst unter dem Motto: „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“.