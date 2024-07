Neuburg an der Kammel feiert Einweihung des modernen Zwischenbaus am Rathaus

Kirchlicher Segen, viel Lob und strahlender Sonnenschein. Der moderne Zwischenbau zwischen dem Rathaus und der ehemaligen Schule in Neuburg an der Kammel mit der Neugestaltung von einigen Büroräumen und eines Sitzungszimmers ist nun offiziell eingeweiht. Architektin Monika Wiesmüller-Schwab wertete das Bauprojekt als „nachhaltige optimale Lösung mitten im Herzen des Marktes Neuburg an unglaublich schöner Stelle“. Und Landrat Hans Reichhart sagte „Wo Neues entsteht, gibt es Zukunft“.

