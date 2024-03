Niederraunau

Dialektforscherin Edith Burkhart-Funk erklärt die Namensherkunft von Orten

Plus Germanistin Edith Funk aus Niederraunau erforscht die Mundart in Bayerisch-Schwaben. In ihrem aktuellen Projekt geht es um Orte und ihre Namen.

Von Manuela Rapp

Edith Funk arbeitet an einer Art lebendigem Museum. Die Niederraunauerin forscht nämlich nach alten mundartlichen Ortsnamen und den Namen sogenannter Wüstungen, also verschwundenen Siedlungen, in Bayerisch-Schwaben. „Es gibt Lücken bei kleinen Orten“, sagt die studierte Germanistin. Deshalb haben sie die Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Verband für Orts- und Flurnamenforschung mit diesen sogenannten Nacherhebungen beauftragt. Gefördert wird das Ganze vom Heimatministerium des Freistaats.

Gewährspersonen müssen „fest im Dialekt sein"

Das nötige Know-how für die „Erfassung der (bislang noch nicht erhobenen) mundartlichen Formen der Ortsnamen in Bayern“, so der ziemlich lange Name des Projekts, erschließt sich die Wissenschaftlerin aus alten Quellen und Ortsnamenbüchern. Anhand dieser geografischen Begriffe geht es ganz praktisch weiter: Edith Funk macht Interviews mit Gewährsleuten – wie zum Beispiel mit Altbürgermeister Johannes Wiedemann im Aletshauser Ortsteil Winzer.

