Turnier in Höselhurst bietet tollen Sport und Leidenschaft auf dem Kutschbock

Plus Die Fahrerfreunde Kammeltal sammeln Lob als Gastgeber. Sportlich landen sie zwar nur selten weit vorn, der Attraktivität des Wettkampfs schadet das aber nicht.

Elegante Auftritte, faszinierenden Pferdesport, hochkarätige Wettbewerbe auf toppräpariertem Untergrund sowie einen mit vielen Ideen gestalteten Parcours haben die Fans des Kutschenfahrens drei Tage lang bei den offenen schwäbischen Meisterschaften erlebt. Die von den Fahrerfreunden Kammeltal in Höselhurst mit viel Idealismus ausgerichteten Titelkämpfe boten Augenschmaus pur und neben der Attraktivität des Sports genossen alle Beteiligten, dass das Turnier unfallfrei über die Bühne ging.

Bemerkenswert und unübersehbar war bei allen Startern die Leidenschaft auf dem Kutschbock. So war dann auch die Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden der Teilnehmenden aus Bayern und Württemberg, dass besonders beim Fahrer viel Einfühlungsvermögen und Verständnis für den oder die vierbeinigen Partner vorhanden ist. Die Kommunikation, die nur über die Leinen und die Stimme möglich ist, funktioniert nur dann gut, wenn Fahrer und Pferde einander vollkommen vertrauen.