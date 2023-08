Höselhurst bittet zum Spektakel der Kutschenfahrer

Augenschmaus ist garantiert, wenn die Kutschenfahrer auf der Anlage der Fahrerfreunde Kammeltal um Meisterehren kämpfen. 24 Wertungsprüfungen sind geplant.

Auf Kutschenfahrer in weitem Umkreis übt der kleine Ort Höselhurst im Herzen des Landkreises Günzburg magische Anziehungskraft aus. Die ortsansässigen Fahrerfreunde Kammeltal veranstalten seit ihrer Gründung 1996 immer wieder hochkarätige Wettbewerbe. Und wirklich jeder, der einmal live dabei war, schwärmt vom Augenschmaus, wenn die Kutschenfahrer mit ihren Gespannen durchs Gelände jagen und schwierige Hindernisse überwinden. Ein solches Event steht allen hiesigen Fans dieses Sports nun wieder ins Haus. Vom 11. bis 13. August geht es drei Tage lang rund. Diesmal werden offene schwäbische Meisterschaften ausgefahren sowie bayerische Jugend-Titel vergeben.

Drei Tage, drei Spezialitäten

An allen drei Tagen gibt es eine Spezialität dieses so attraktiven Sports zu bewundern. Der Freitag steht ab 7.30 Uhr im Zeichen der Dressur, am Samstag geht’s ab 9 Uhr über Stock und Stein und am Sonntag ist ab 8 Uhr das Vereinsgelände Schauplatz des Hindernisfahrens. Der größte Hingucker ist erfahrungsgemäß das Geländefahren. Das unterstreicht Vereins-Schriftführerin Katharina Knoll, wenn sie sagt: „Da geht’s richtig zur Sache – und das zieht auch die meisten Zuschauer an.“ Es gibt Wettkämpfe mit Ponys und Pferden, jeweils für Einspänner und Zweispänner; insgesamt 24 Wertungsprüfungen sind geplant. Parcourschef ist Helmut Meidert, die Turnierleitung hat Markus Giertler inne.

Zuschauende aus der Region werden vor allem den Mitgliedern der Fahrerfreunde Kammeltal die Daumen drücken. Anna Bisle, Petra Schwendinger, Bettina Münch, Verena Kollek, Birgit Wolf und Manfred Wolf sind dabei.

Viele helfende Hände

Vereinschef Johann Bisle darf wieder einmal auf viele helfende Hände bauen. In den vergangenen Wochen leisteten die Fahrerfreunde viele Stunden Aufbauarbeit auf dem Dressur- und Hindernisplatz sowie auf der Geländestrecke. Jetzt ist alles bereit für das große Fest der Gespannfahrer. Der Vorsitzende verspricht: „Für alle Teilnehmenden und Besuchenden ist vom Parkplatz bis zum Verpflegungszelt bestens gesorgt. Auch der Dressur- und Hindernisplatz sowie die Geländestrecke durch das Günztal sind in bestem Zustand.“ Katharina Knoll fügt voller Vorfreude hinzu: „Der ganze Verein freut sich auf die Tage. Wir wünschen allen Startern ganz viel Glück.“

Übrigens: Der Eintritt ist an allen drei Turniertagen frei. (AZ, ica)

