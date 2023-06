Nachwuchsteam der Wasserwacht Thannhausen ist bayerischer Vizemeister

Beim Landeswettbewerb im Rettungsschwimmen belegen Teams aus Thannhausen zweimal den siebten und einmal den zweiten Platz. Dafür mussten sie einiges leisten.

Teams der Wasserwacht Thannhausen haben beim Landeswettbewerb im Rettungsschwimmen zweimal den siebten und einmal den zweiten Platz belegt. In Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) waren insgesamt 18 Kinder und Jugendliche aus Thannhausen dabei.

Einige Wochen zuvor hatten die jungen Sporttreibenden beim Bezirkswettbewerb in Memmingen in zwei Altersgruppen den ersten Platz (Stufe I/bis zehn Jahre und Stufe II/bis 13 Jahre) sowie in einer Gruppe den zweiten Platz (Stufe III/bis 16 Jahre) erreicht. Alle drei Gruppen qualifizierten sich so für den Landeswettbewerb. Dort traten in jeder Altersgruppe zehn bayerische Teams an. Thannhausen wurde in den Stufen I und III Siebter. Die Teammitglieder der Stufe II erreichten mit einer ausgezeichneten Leistung den zweiten Platz.

Die Thannhauser Reisegruppe, zu der auch fünf Coaches zählten, vertrat den Bezirk Schwaben in Schwarzenbach zusammen mit Mannschaften aus Weißenhorn und Memmingen.

Erste Hilfe und Umgang mit Rettungsmitteln

Der Wettkampfparcours beinhaltete unter anderem Erste Hilfe in praktischer und theoretischer Form, die Demonstration von wasserwachtspezifischem Wissen wie Knotenkunde und Fremdrettung sowie den Umgang mit Rettungsmitteln. Alle Aufgaben wurden im Team gelöst.

Im schwimmerischen Teil der Veranstaltung traten die jungen Sporttreibenden in sechs Staffeln gegeneinander an. Diese Staffeln beinhalteten abhängig von der Altersgruppe die Schwimmstile Brust, Kraul und Rücken in Kombination mit verschiedenen Rettungsmitteln wie dem Rettungsring oder der Rettungsboje. Neben Flossenschwimmen und Streckentauchen bewiesen die Teilnehmenden auch im Kleiderschwimmen und im Transportschwimmen, was sie so alles draufhaben. (AZ)