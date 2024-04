Das Kreisliga-Gipfeltreffen endet torlos

Plus Die TSG Thannhausen und die SpVgg Wiesenbach zeigen Taktik statt Spektakel. Vom Unentschieden profitiert vielleicht ein anderes Spitzenteam.

0:0 endete das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West zwischen Tabellenprimus TSG Thannhausen und dem direkten Verfolger SpVgg Wiesenbach. Nach dem torlosen Remis bleibt der Abstand der Wiesenbacher weiterhin bei zwei Punkten. Allerdings hat die Truppe aus dem Sausenthal eine Partie weniger auf dem Buckel als die Mindelstädter.

Die Verfolger aus Bubesheim und Ziemetshausen trennten sich ebenfalls 0:0, womit keines dieser Teams Boden gut machen konnte. Doch auch hier ist die Tabelle noch nicht gänzlich aussagekräftig. Denn der SCB hat zwei Partien weniger als Thannhausen und Ziemetshausen sowie ein Spiel weniger als Wiesenbach ausgetragen. gut möglich also, dass der Bezirksliga-Absteiger der vergangenen Saison in ein paar Wochen zum größten Profiteur der aktuellen Ergebnisse wird.