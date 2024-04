Fußball

Operation Gipfelsturm und Mission Klassenerhalt

Gesprächsbedarf gibt's in dieser Saison genug beim SV Mindelzell: Zuletzt fing sich der von Herbert Wiest (rechts) gecoachte Kreisligist fünf Niederlagen am Stück ein.

Plus Die besten sechs Teams der Kreisliga West treffen in direkten Duellen aufeinander. Im Abstiegskampf gibt's gar ein Endspiel - und einen neuen Mann auf der Bank.

Von Uli Anhofer

Die ersten Sechs der Fußball-Kreisliga West treten an diesem Wochenende 6./7. April in direkten Vergleichen gegeneinander an. Tabellenführer TSG Thannhausen empfängt die auf Platz zwei notierte SpVgg Wiesenbach, der Tabellendritte SC Bubesheim erwartet den Vierten TSV Ziemetshausen und der Fünfte der Rangliste, TSV Offingen, tritt beim einen Rang schlechter platzierten FC Lauingen an. Auch im Tabellenkeller stehen brisante Partien auf dem Spielplan. Das Derby zwischen dem TSV Balzhausen und dem SV Mindelzell hat dabei schon Final-Charakter - mindestens aus Sicht der Gastgeber.

TSV Balzhausen steht jetzt hinten besser

Die Balzhauser stehen brutal unter Zugzwang. Im Falle einer Niederlage wird der Weg zum Klassenerhalt für die TSV-Fußballer jedenfalls extrem schwierig. Aber nach der Winterpause sammelte die Mannschaft von Trainer Markus Deni in drei Partien immerhin fünf Punkte. „In diesen drei Spielen haben wir nur ein Gegentor bekommen. Wir stehen jetzt wieder kompakter und haben auch mehr Selbstvertrauen“, erklärt der Coach.

