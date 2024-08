Der TSV Ziemetshausen belohnt seine Pokal-Helden und seine treuesten Fans

TSV 1860 München und ein einmaliger Umzug an eine andere Spielstätte oder FC Memmingen und ein Belohnungsspiel auf der heimischen Anlage? Kreispokal-Gewinner TSV Ziemetshausen entschied sich aus guten Gründen für die Variante, ein echtes Heimspiel auszutragen - ein Vorgehen, das in hiesigen Fankreisen durchaus kontrovers diskutiert wurde und wird. Wie auch immer: Jetzt ist es so weit. In der Hauptrunde des bayerischen Verbandspokals erwartet der Bezirksliga-Frischling TSV Ziemetshausen an diesem Dienstag, 6. August, den Bayernligisten FC Memmingen. Anpfiff auf dem Fußballplatz an der Kreppe ist um 18.30 Uhr.

