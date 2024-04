Die SpVgg Wiesenbach gewinnt den Kreisliga-Hit

Plus Das 2:1 gegen den SC Bubesheim könnte schon wegweisend für das Titelrennen sein. Wiesenbach zeigt zunächst spielerische und später kämpferische Qualitäten.

Ist das schon ein Wegweiser für den weiteren Verlauf des Kreisliga-Titelrennens? Die Super-Serie der 2024 noch ungeschlagenen SpVgg Wiesenbach jedenfalls hat auch das Spitzenspiel gegen den SC Bubesheim überdauert. Hier feierte die Mannschaft von Spielertrainer Nikolas Berchtold einen 2:1-Heimsieg. Nach diesem Erfolg haben die Wiesenbacher vier Punkte Vorsprung auf den SCB, der noch ein Spiel weniger absolviert hat.

SpVgg-Abteilungsleiter und Innenverteidiger Thomas Gornig hatte schon vor der Partie eine Rechnung aufgemacht: „Wir gewinnen gegen Bubesheim und nächste Woche gewinnt Bubesheim das Rückspiel gegen Thannhausen - dann haben wir ganz gute Karten.“