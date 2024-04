SpVgg Wiesenbach und SC Bubesheim starten selbstbewusst in den Kreisliga-Hit

Plus Das Verfolgerduell wird Weichen im Aufstiegsrennen stellen. Die Gastgeber bauen auf ihre Heimstärke, die Gäste auf ihre Frühjahrs-Erfolge.

Der Reigen der Spitzenspiele in der Fußball-Kreisliga West geht weiter. An diesem Samstag, 13. April, ab 15.30 Uhr empfängt der aktuelle Tabellenzweite SpVgg Wiesenbach den auf dem dritten Platz notierten SC Bubesheim zum Verfolgerduell. Beide Kontrahenten trennt nur ein Punkt. Allerdings hat der SCB eine Partie weniger als die SpVgg ausgetragen.

„Das wird in Wiesenbach kein einfaches Spiel. Die Mannschaft ist sehr heimstark und hat zu Hause von zehn Partien neun gewonnen und nur gegen die TSG Thannhausen Unentschieden gespielt“, blickt der Bubesheimer Spielertrainer Tayfun Yilmaz auf die tolle Heimbilanz des Teams aus dem Sausenthal. In diesen zehn Heimspielen traf die Mannschaft um Kapitän Pierre Heckelmüller 38 Mal ins Schwarze. Das bedeutet, dass die Wiesenbacher beinahe vier Tore pro Heimspiel erzielt haben.