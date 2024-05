Die TSG Thannhausen patzt und der TSV Balzhausen hofft

Plus Mentalität schlägt Qualität: Der Abstiegskandidat siegt beim Aufstiegsfavoriten und plötzlich sind die Karten in der Kreisliga West neu gemischt.

Über weite Strecken der aktuellen Kreisliga-Saison galt die TSG Thannhausen als absolut sicherer Aufstiegsanwärter und der TSV Balzhausen als ebenso klarer Abstiegskandidat. Am Muttertag kamen an beiden Einschätzungen ernsthafte Zweifel auf, denn da sorgte das Kellerkind ausgerechnet im Derby unverhofft für einen Paukenschlag: Durch ein mega-überraschendes 3:1 (0:1) entführte die Mannschaft von Trainer Markus Deni beide Zähler aus dem Mindelstadion. Zurück auf dem Feld der Geschlagenen blieb eine TSG, die ebenso urplötzlich vom Gejagten zum Jäger mutierte.

Der Gäste-Coach nannte den Sieg "einfach überragend". Seine Fußballer hätten "alles in die Waagschale geworfen und sich aufopferungsvoll reingehängt", lobte er.