05:25 Uhr

Eine extrem schwierige Aufgabe für den TSV Balzhausen

Plus Der Fußball-Kreisligist kämpft um den Klassenerhalt - und tritt jetzt bei der TSG Thannhausen an, die nach oben strebt. Wie Trainer Deni die Chancen einschätzt.

Von Uli Anhofer

Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage hat es Fußball-Kreisligist TSV Balzhausen bei seinem Auftritt in Ziemetshausen erstmals wieder erwischt. 1:2 verlor die Truppe von Trainer Markus Deni bei einem der Spitzenteams der Spielgruppe Donau West. Unmittelbar danach gab es dann gegen die SpVgg Wiesenbach, eine weitere Topmannschaft, eine 0:4-Niederlage. Und jetzt steht dem Kellerkind die vielleicht schwerste Prüfung überhaupt bevor: Am Muttertag geht's zur TSG Thannhausen. Die thront aktuell punktgleich mit den Wiesenbachern an der Tabellenspitze. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Der TSV Balzhausen hockt auf einem Abstiegsplatz

Um das Quartett der Topteams vollzumachen, gastiert erneut eine Woche später, am 18. Mai, der SC Bubesheim auf dem schmucken Sportgelände in Balzhausen. Es gibt zweifellos einfachere Aufgabenfolgen für eine Mannschaft, die selbst auf einem Abstiegsplatz hockt.

