Fußball

vor 47 Min.

Die TSG Thannhausen scheitert im Aufstiegsspiel zur Bezirksliga

Plus Bitter für den Verein: Gegen die SpVgg Lagerlechfeld wäre im entscheidenden Duell mehr drin gewesen. Was Trainer Rainer Amann nach seinem Abschiedsspiel sagt.

Von Uli Anhofer

Die TSG Thannhausen muss auch in der kommenden Saison 24/25 in der Fußball-Kreisliga antreten. Die Mindelstädter verloren das entscheidende Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga gegen die SpVgg Lagerlechfeld 1:4. Damit wiederholten sich die Ereignisse aus dem Jahr davor. Denn auch nach der Saison 22/23 hatte die TSG in der zweiten Runde der Aufstiegs-Relegation gestanden. Damals verlor das Team gegen den SC Bubesheim nach Elfmeterschießen. Bitter: Das aktuelle Scheitern wäre trotz der am Ende deutlichen Niederlage durchaus vermeidbar gewesen.

So läuft die Relegation 2024 im Fußball-Kreis Donau 1 / 6 Zurück Vorwärts Aufstieg zu den Bezirksligen Modus: Die Vizemeister der sechs schwäbischen Kreisligen spielen um zwei Startplätze.

Spiel 1 (Mittwoch, 12. Juni, 19 Uhr - in Wertingen): TSG Thannhausen - SG Alerheim 3:0 (0:0)

Spiel 2 (Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr - in Gersthofen): SpVgg Lagerlechfeld - BC Aichach 2:1 (2:0)

Spiel 3 (Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr - in Haldenwang): FC Bad Wörishofen - TV Weitnau 3:1 (1:0)

Spiel 4 (Samstag, 15. Juni, 16.30 Uhr - in Aystetten): TSG Thannhausen - SpVgg Lagerlechfeld 1:4 (0:2)

Aufsteiger: FC Bad Wörishofen, SpVgg Lagerlechfeld

Abstieg aus den Kreisligen Modus: Die Dritt- und Viertletzten der Gruppen West und Nord spielen innerhalb ihrer Gruppe jeweils einen zusätzlichen Absteiger aus.

Spiel 1 (Dienstag, 11. Juni, 18.30 Uhr - in Donauwörth (Stauferpark): FC Mertingen - SpVgg Riedlingen 5:0 (1:0)

Spiel 2 (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr - in Kemnat): SV Mindelzell - TSV Balzhausen 0:1 (0:1)

Absteiger: SpVgg Riedlingen, SV Mindelzell

Aufstieg zu den Kreisligen Modus: Die Vizemeister der vier Kreisklassen spielen einen zusätzlichen Aufsteiger aus.

Spiel 1 (Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr - in Holzheim/Dillingen): SV Scheppach - SV Villenbach 6:5 (1:1, 2:2) n.E.

Spiel 2 (Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr - in Unterthürheim): SV Mauren - SV Kicklingen-Fristingen 4:6 (0:0, 1:1) n.E.

Spiel 3 (Dienstag, 18. Juni, 18.30 Uhr - in Altenmünster): SV Scheppach - SV Kicklingen-Fristingen

Aufsteiger:

Abstieg aus den Kreisklassen Modus: Innerhalb der Gruppen West wird ein zusätzlicher Absteiger gesucht.

Spiel 1 (Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr - in Röfingen): TSV Langenhaslach - FC Weisingen 3:1 (0:1)

Absteiger: FC Weisingen

Aufstieg zu den Kreisklassen Modus: Die Vizemeister der vier A-Klassen spielen um zwei zusätzliche Startplätze.

Spiel 1 (Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr - in Ettenbeuren): DJK Breitenthal - SSV Glött II 1:2 (0:1)

Spiel 2 (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr - in Mönchsdeggingen): SG Lutzingen/Unterliezheim - SV Wechingen 3:1 (0:0)

Aufsteiger: SSV Glött II, SG Lutzingen-Unterliezheim

Abstieg aus den A-Klassen Modus: Die ersten Nicht-Direktabsteiger aus den Gruppen West 3 und Nord spielen einen zusätzlichen Absteiger aus.

Spiel 1 (Montag, 10. Juni, 18.30 Uhr - in Oberndorf): TSV Bäumenheim - TKSV Donauwörth 6:4 (1:2, 3:3) n.E.

Absteiger: TKSV Donauwörth

Zur Partie zwischen den Tabellenzweiten der Kreisligen West und Augsburg waren nach Verbandsangaben 608 Zuschauer auf das Aystetter Sportgelände gekommen. Die Anhänger der TSG machten ihrem Frust kurz vor Ende der Partie mit dem Abbrennen von Pyrotechnik außerhalb des Sportgeländes Luft. Die roten Rauchschwaden zogen dann allerdings über das Spielfeld und Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr unterbrach die Begegnung für einige Minuten.

