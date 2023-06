Fußball

Nach Elfmeterdrama: Der SC Bubesheim darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen

Plus Der Bezirksligist SC Bubesheim setzt sich in der Relegation gegen den Kreisligisten TSG Thannhausen durch. Mehr als 1000 Fans sind in Ettenbeuren dabei.

Von Jan Kubica

Dieses Derby wird keiner der 1035 Zuschauenden so schnell vergessen. 120 Minuten plus Nachspielzeit beharkten sich der SC Bubesheim und die TSG Thannhausen im zweiten von drei Relegationsspielen zur Fußball-Bezirksliga mit allen gebotenen, freilich immer fairen Mitteln. Am Ende stand es in Ettenbeuren leistungsgerecht 1:1 (0:1); das Elfmeterschießen musste über den Einzug ins Finale entscheiden. Und selbst das Nervenspiel vom Punkt musste in die Verlängerung.

Als sechster Schütze für den Kreisliga-Vizemeister trat Albes Miroci an und setzte den Ball an den Pfosten. Die Entscheidung hatte nun Tanay Demir auf dem Fuß und der routinierte Bezirksligaspieler verwandelte zum 6:5-Endstand.

