Ein Trainer-Duo für den TSV Ziemetshausen

Plus Der aktuelle Kreisliga-Spitzenreiter hat sich festgelegt - und einer der beiden Neuen ist eine Überraschung. Die Lage in der Liga bleibt unterdessen spannend.

Der TSV Ziemetshausen hat den Kreispokal gewonnen und ist aktuell Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West. Über Pfingsten kann der Primus seinen Konkurrenten um den Meistertitel bei ihren Auftritten aber nur zusehen: Das Team hat in der 15er-Gruppe spielfrei. Trotzdem tut sich einiges im Verein. Abteilungsleiter Georg Stötter hat jetzt bekannt gegeben, wer in der kommenden Saison die sportliche Leitung bei den Zusamtalern übernehmen wird. Es wird ein Trainer-Duo geben - und einer der beiden Namen kommt äußerst überraschend.

Trainer Siegfried Kolb, der nach wenigen Spieltagen der laufenden Runde das Traineramt von Sven Müller übernahm, kann aus beruflichen Gründen die Ziemetshauser in der kommenden Spielzeit nicht mehr betreuen. „Ich kann aufgrund meiner Arbeit nicht bei allen Trainingseinheiten, vor allem in der Vorbereitung, dabei sein und daher hat es auch keinen Sinn, dass ich als Trainer weitermache“, erklärt Kolb seine Beweggründe.