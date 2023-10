Für den SC Bubesheim ist die Einstellung wichtiger als die Aufstellung

Fußball-Kreisligist SC Bubesheim begegnet dem anhaltenden Verletzungspech mit Geschlossenheit. Jetzt sollen drei Punkte gegen Kellerkind TSV Balzhausen her.

Mit dem Tabellenletzten der Fußball-Kreisliga West, dem TSV Balzhausen, bekommt es der SC Bubesheim am Samstag, 21. Oktober 2023, ab 15 Uhr auf eigenem Platz zu tun.

Gäste wechseln den Trainer

Die Gäste haben vor einigen Tagen ihren Trainer ausgetauscht: Von Benjamin König übernahm Markus Deni die sportliche Verantwortung. Bubesheims Spielertrainer Tayfun Yilmaz hat die Vorgänge in Balzhausen genau beobachtet und sagt: „Gegen Mannschaften, die in den hinteren Regionen der Tabelle stehen, ist es häufig schwer zu spielen. Vor allem dann, wenn kurz zuvor ein Trainerwechsel stattgefunden hat.“ Sein Team sei natürlich in der Favoritenrolle, räumt er ein. Man werde die Balzhauser aber nicht unterschätzen. „Wir wollen das Spiel deutlich für uns entscheiden“, sagt Yilmaz. Er wäre zur Not aber auch mit einem knappen Resultat zufrieden.

Verzichten muss Yilmaz beim Spiel gegen das Team aus dem Landkreis-Süden auf Mittelfeldmann Cemre Onay, die Stürmer Ugur Kiral und Günes Yilmaz sowie Defensivspieler Adam Kunz. Diese vier Akteure fehlen wegen Verletzungen oder Krankheit.

Gute Stimmung, gute Ergebnisse

Bis auf das Verletzungspech, das den Bubesheimern die Treue hält, ist Yilmaz mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. „Es läuft bisher sehr gut. Ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben“, berichtet der Spielertrainer. Die Stimmung in der Mannschaft sei sehr gut und es mache allen Akteuren Spaß. „Ganz wichtig ist auch, dass wir in den bisherigen Partien sehr geschlossen aufgetreten sind, alle Spiele topmotiviert bestritten haben“, lobt Yilmaz die Einstellung seiner Akteure.

Aus den jüngsten drei Partien holte der SCB sieben Punkte. Vor der zweiwöchigen Wettkampfpause im Anschluss an den Tod des Vereinsvorsitzenden Harald Schaich verloren die Bubesheimer beim TSV Ziemetshausen 1:3. „Ziemetshausen war bisher unser schwerster Gegner. Die Mannschaft tritt sehr kompakt auf und ist sicher einer der großen Aufstiegsfavoriten“, glaubt Yilmaz. Gegen die Spitzenteams TSG Thannhausen und SpVgg Wiesenbach haben die Bubesheimer noch nicht gespielt. „Daher kann ich über diese Mannschaften noch nichts sagen“, sagt der 35-Jährige. Mit den Wiesenbachern kreuzt der Bezirksliga-Absteiger am 1. November die Klingen.

In der Kreisliga West stehen am Wochenende zwei weitere Landkreis-Derbys auf dem Programm. Wiesenbach empfängt den FC Grün-Weiß Ichenhausen und der TSV Offingen kickt im heimischen Mindelbogen gegen die SpVgg Krumbach. Beide Heim-Teams gelten als klare Favoriten.

Der Expertentipp

So tippt Tayfun Yilmaz den anstehenden Spieltag der Fußball-Kreisliga:

SC Bubesheim - TSV Balzhausen 1:0

SV Holzheim - VfR Jettingen II 2:1 (beide Sa. 15 Uhr)

SSV Dillingen - FC Lauingen 0:0

TSG Thannhausen - SC Altenmünster 4:1

SpVgg Wiesenbach - FC GW Ichenhausen 2:0 (alle Sa. 15.30 Uhr)

Türk Gücü Lauingen - SV Mindelzell 2:1

TSV Offingen - SpVgg Krumbach 3:0 (beide So. 15 Uhr)