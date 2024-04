Darf der TSV Niederraunau am Ende jubeln?

Wenn's dumm läuft, steigt der TSV Niederraunau aus der Handball-Landesliga ab. Aber noch haben es die Mittelschwaben selbst in der Hand, das zu verhindern.

Der Weg ist bestens bekannt - und es wird diesmal kein leichter sein. Zum Saisonabschluss treten die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau am Sonntag, 14. April, um 16.30 Uhr beim TSV Herrsching an. Das finale am Ammersee ist eine Wiederholung aus dem vergangenen Jahr, doch im Unterschied zu damals haben die Mittelschwaben bislang keines ihrer ohnehin bescheiden angesetzten sportlichen Ziele erreicht. Alles ist noch möglich: der direkte Klassenerhalt, die Abstiegs-Relegation, der direkte Abstieg in die Bezirksoberliga - oder gar ein Entscheidungsspiel gegen den FC Bayern München (bei Punktgleichheit aufgrund des gleichen direkten Vergleichs), das erst über die Platzierung innerhalb der Landesliga-Gruppe entscheiden muss.

Ein Sieg reicht für den Relegationsplatz - mindestens

Alle möglichen Szenarien wurden durchgespielt und durchgerechnet. Aber letztlich sind alle Rechnereien egal. Wobei eines klar ist: Mit einem Sieg hätten die Mittelschwaben zumindest den Relegationsplatz sicher.

Der Dreikampf im Tabellenkeller der Handball-Landesliga 1 / 6 Zurück Vorwärts So sieht’s aus Vor dem Saisonfinale in der Handball-Landesliga Süd rangeln TSV Niederraunau (aktuell 18:24 Punkte), FC Bayern München (18:24) und SC Unterpfaffenhofen-Germering (16:24) im Kampf um den Klassenerhalt um die Tabellenpositionen acht bis zehn. Nur ein Kandidat wird es auf direktem Weg schaffen, einer wird in die Relegation gehen und einer absteigen.

Knackpunkt Ein bisschen kompliziert wird die Sache durch den Umstand, dass Unterpfaffenhofen-Germering noch im direkten Duell auf den FC Bayern trifft und anschließend (eine mindestens fragwürdige Ansetzung) eine Partie nachholen darf, wenn alle anderen Beteiligten die Runde schon beendet haben. Hinzu kommt, dass der Kontrahent der Oberbayern in jenem Spiel TSV Schwabmünchen heißt – und längst abgestiegen ist, sportlich also nichts mehr reißen kann.

Szenarien für den TSV Niederraunau Für die Mittelschwaben ist in der aktuellen Konstellation alles möglich. Neben den drei genannten gibt es sogar eine vierte Option mit einem vorgeschalteten Entscheidungsspiel um die Reihenfolge in der Landesliga-Tabelle. Vieles – aber längst nicht alles – hängt davon ab, wie Niederraunau im Saisonfinale beim TSV Herrsching abschneidet.

Niederraunau gewinnt Die Mittelschwaben bleiben auf direktem Weg drin, wenn der FC Bayern in Germering nicht gewinnt und Germering in beiden Partien zusammen höchstens drei Punkte holt. Gewinnt auch der FC Bayern, muss ein Entscheidungsspiel zwischen Niederraunau und München über die Platzierung in der Landesliga-Rangliste entscheiden, da beide Teams dann punktgleich sind und der direkte Vergleich selbst nach Tordifferenz unentschieden endete. In diesem Entscheidungsspiel geht es dann um den direkten Klassenerhalt oder die Teilnahme an der Relegation – unabhängig vom Abschneiden der Germeringer gegen Schwabmünchen.

Niederraunau spielt Unentschieden Der direkte Klassenerhalt ist nur möglich, wenn Germering gegen die Bayern gewinnt und anschließend gegen Schwabmünchen verliert. In jeder anderen Konstellation geht Niederraunau entweder in das erwähnte Entscheidungsspiel gegen München (dabei könnte es dann allerdings schon um den Direktabstieg gehen) oder in die Relegation.

Niederraunau verliert Das Höchste der Gefühle ist in diesem Fall der Gang in die Relegation. Dafür müsste der FC Bayern einen oder zwei Punkte in Germering holen und Germering dürfte hinterher entsprechend keinen oder nur einen Zähler gegen Schwabmünchen ergattern. Möglich ist auch das Entscheidungsspiel um die Landesliga-Positionen neun und zehn. Dafür müsste der FC Bayern verlieren. Alle anderen Kombinationen von Resultaten zwischen München und Germering schicken die Mittelschwaben auf direktem Weg nach unten.

Für die Raunauer Jungs wird die Auswärtsaufgabe in Herrsching nicht einfach. In der jüngeren Vergangenheit hatten sie gegen den TSV oft das Nachsehen. Auch die jüngste Derby-Niederlage gegen den TSV Ottobeuren hat deutlich Ihre Spuren hinterlassen. In einem sehr umkämpften Spiel mussten beide Mannschaften Verletzungen hinnehmen. Durch die nun lange Saison werden bei den Spielern die Knochen immer schwerer und es ist aufseiten der Niederraunauer unklar, wer bis zum Spiel in Herrsching fit und spielbereit ist.

Der Blick auf die Tabelle trügt

Wenn man sich nur die Tabelle anschaut, spielt der Tabellensiebte gegen den Tabellenachten. Das täuscht allerdings. Die Herrschinger spielten eine solide Saison, hatten nie etwas mit dem Abstieg zu tun und können sich nun sogar noch um zwei Plätze verbessern. Zwar geht es bei ihnen ansonsten nur um die sportliche Ehre, allerdings wird Herrsching die Punkte vor heimischer Kulisse auch nicht herschenken.

Für den TSV Niederraunau geht es wie seit Wochen um alles - und das wollen die Spieler auch noch einmal auf der Platte zeigen. Die Männer um Trainer Markus Waldmann werden all ihre Kräfte mobileren, um die zwei Punkte in Herrsching zu holen. Mit der erhofft großen Fanunterstützung sollte das zu machen sein.

Einen neuen, herausfordernden Weg geht in Zukunft Johannes Rosenberger. Der 23-Jährige übernimmt ab der kommenden Saison das Traineramt beim Handball-Württembergligisten HSG Langenau/Elchingen. Rosenberger plagt sich seit einer gefühlten Ewigkeit mit diversen Verletzungen herum und muss seine aktive Karriere beenden. In Langenau wird er Nachfolger von Jörg Baresel. (AZ, mit ica)