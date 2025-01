TSV Niederraunau verliert das Spitzenspiel deutlich

Der TSV Niederraunau musste am Samstag im Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga gegen den TSV Aichach eine deutliche Niederlage mit 25:33 (12:15) hinnehmen. Am Ende spiegelt die Niederlage mit acht Toren Unterschied nicht das Spielgeschehen wider und fällt zu hoch aus, aber sie ist verdient. Der TSV Aichach führte von Beginn an, spielte konzentriert und ließ sich vorne wie hinten nicht aus der Ruhe bringen.

Zum Start des Spiels war die Anspannung beider Mannschaften in der vollen Aichacher Sporthalle spürbar. Nach mehreren verpassten Torchancen auf beiden Seiten markierte Timo Stubner das 1:0 per Siebenmeter für die Hausherren. Oliver Blösch und die Egger-Brüder warfen die ersten Raunauer Tore zum 4:6 aus Niederraunauer Sicht in der 14. Spielminute. Die Aichacher Abwehr machte es den Raunauern schwer einfache Tore zu werfen und wenn man die Chance hatte, parierte der hervorragende Torhüter Stefan Walther. Die Niederraunauer Handballer kamen immer besser ins Spiel, weil auch Aichach im Angriff Fehler machte. Beim Stand von 12:13 kurz vor der Halbzeit hatte man auch die Chance wieder auszugleichen, vergab diese und Aichach nutzte die Überzahlsituationen gut aus. So ging es mit einem knappen 15:12 in die Pause.

Spannung pur in Aichach: TSV gegen TSV im Duell

Die Raunauer Jungs mussten in der zweiten Halbzeit eine Schippe drauflegen, denn im Handball kann es schnell gehen, um drei Tore aufzuholen. Aber die Aichacher Handballer spielten weiter sehr souverän und erlaubten sich weniger Fehler als die Gäste. Wenn die Abwehr der Niederraunauer stand und die Aichacher ins Zeitspiel zwang, zeigte Rückraum-Shooter Quirin Grosshauser seine Klasse und netzte mehrfach sehenswert. Die Raunauer Jungs liefen weiter immer einem Drei-bis-vier-Tore-Rückstand hinterher. Maxi Klaußer im Kasten parierte einige wichtige Bälle, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen, allerdings scheiterten die Raunauer zu oft an der Aichacher Abwehr und vor allem am gegnerischen Torhüter.

Aichach dominiert, Niederraunau sucht Anschluss

Die zahlreichen Fans des TSV Niederraunau unterstützen die Mannschaft durchgehen und sahen ein kämpfendes Raunauer Team, das alles versuchte das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Sechs Minuten vor Ende bei einem Vier-Tore-Rückstand versuchten die Raunauer, noch mit einer offensiven Abwehrvariante und schnellen Abschlüssen noch einmal heranzukommen. Dies ging nach hinten los, sodass Aichach den Vorsprung noch ausbauen konnte und am Ende mit acht Toren das Spiel für sich entschieden hat. Die Aichacher Handball stehen nicht ohne Grund an der Tabellenspitze. Sie waren an diesem Tag einfach besser, machten weniger Fehler und gehen am Ende als verdienter Sieger hervor.

Mit Blick auf die Tabelle stehen die Niederraunauer Handballer aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und sind nun vier Punkte hinter dem TSV Aichach. Bei noch neun ausstehenden Spielen ist zwar noch nichts verloren, aber nun muss man auf Ausrutscher von Aichach hoffen und selbst alle Spiele gewinnen. (AZ)

TSV Niederraunau: Klaußer, Fieger (biede Tor), Lindner (5), M. Hegenbart (1), B. Egger (2), Brühmüller (1), Schmid (6/6), Eheim, T. Egger (3), Sauter, Vracevic, Blösch (4), V. Hegenbart (3)