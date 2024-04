Das Schlusslicht sendet ein beeindruckend starkes Lebenszeichen

Plus Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SV Wattenweiler punkten auswärts. Für den Liga-Rivalen SG Burgau/Mönstetten ist ein Zähler zu wenig.

Für das Unternehmen Klassenerhalt könnte dieser Punkt zu spät kommen. Aber immerhin haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen von Schlusslicht SV Wattenweiler nach zuletzt mehreren Niederlagen ein hochverdientes 2:2 beim FC Maihingen erreicht und damit ein kleines Lebenszeichen gegeben. Enttäuschung überwog dagegen beim Lokalrivalen SG Burgau/Mönstetten. Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Schwaben Augsburg II reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Da war mehr drin für das Schlusslicht. „Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Trainer Franz Dankel nach dem Abpfiff. Er bedauerte aber, dass sie es versäumt hat, „sich durch ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor mit einem Sieg zu belohnen“.