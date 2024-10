Bruckschmiedhaus eingeweiht: Zwischen Tradition und Moderne

Einen markanten architektonischen Akzent setzt das teilweise sanierte, teilweise neu gebaute Bruckschmiedhaus in Thannhausen, direkt an der Mindelbrücke gelegen. Es verbindet den optisch aufgewerteten Altbau aus dem Jahr 1860 mit einem Gebäudeteil im Stil des 21. Jahrhunderts. Im Westen des Gebäudes, wo früher die Schmiede-Werkstatt war, entstanden Räumlichkeiten für einen gastronomischen Betrieb. Im Stockwerk darüber befindet sich das Architekturbüro Schwab. Acht Wohnungen wurden im sanierten Altbau geschaffen, fünf in den oberen Etagen des Neubaus.

