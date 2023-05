Thannhausen

18:00 Uhr

Die Bausubstanz der Thannhauser Mittelschule ist besser als gedacht

Plus Untersuchungen bestätigen, dass die Thannhauser Mittelschule saniert werden kann. 2025 soll mit den Maßnahmen begonnen werden. So sehen die Planungen aus.

Von Markus Landherr Artikel anhören Shape

Eigentlich ist es bereits beschlossene Sache: Die Mittelschule in Thannhausen wird generalsaniert. Im Dezember vergangenen Jahres hat sich der Schulverband für diesen Weg und damit gegen einen Neubau ausgesprochen. Allerdings mit einem Vorbehalt: Letztlich ausschlaggebend für die finale Entscheidung ist der Zustand des Tragwerks aus Stahlbeton aus den 1970er Jahren. Diese Untersuchungen sind jetzt abgeschlossen.

Und die Ergebnisse seien besser als gedacht, so Markus Seitz, Geschäftsführer des beauftragten Ingenieurbüros Hartinger Consult. „Es täte mir in der Seele weh, ein so gutes Bauwerk abzureißen“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Schulverbands. Die vorhandene Betonüberdeckung über dem Baustahl entspreche jeweils den Vorschriften aus den 1970er Jahren und sei im Bereich der Decken sogar besser als in den damaligen Planunterlagen gefordert. Der Baukörper erfülle damit die Feuerwiderstandsklasse F30, sprich, er halte bei einem Feuer mindestens 30 Minuten stand. In Verbindung mit weiteren Brandschutzmaßnahmen wie einer Brandmeldeanlage, die bei einem Feueralarm automatisch die Feuerwehr alarmiere, wären die gesetzlichen Vorgaben damit erfüllt. Durch bauliche Ertüchtigung könne man auch die Widerstandsklasse F90 erreichen. Dadurch könnten andere Brandschutzauflagen entfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen