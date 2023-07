Thannhausen

vor 17 Min.

Rauchentwicklung auf Werksgelände: Großeinsatz in Thannhausen

Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft am Donnerstagmorgen in Thannhausen. Aus einem Silo steigt Rauch auf.

Auf einem Werksgelände an der Mühlstraße in Thannhausen steigt am Donnerstag Rauch aus einem Silo auf. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft am Donnerstagvormittag in Thannhausen. Laut einer ersten Meldung der Polizei steigt aus einem Silo auf einem Werksgelände in der Mühlstraße Rauch auf. Ein offenes Feuer sei aber nicht zu sehen, so die Polizei. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. (AZ) Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

