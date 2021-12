Thannhausen

17:30 Uhr

Thannhausen: Für Satoshi Hidaka zählt die Freude an der Musik

Plus Wie der neue Dirigent der Musikvereinigung Thannhausen, Satoshi Hidaka, zur Blasmusik kam und welche Pläne er mit den Musikern verfolgt.

Von Gertrud Adlassnig

Es sind rund 9000 Kilometer, die Satoshi Hidaka von seiner jetzigen Heimat trennen. Die Wurzeln des neuen Dirigenten der Musikvereinigung Thannhausen liegen in Japan, doch inzwischen hat der 1972 Geborene mehr als die Hälfte seines Lebens in Deutschland verbracht. 1997 hat sich Satoshi Hidaka entschlossen, die Musik, die er so sehr liebt, in ihrem Ursprungsland zu studieren. Satoshi Hidaka hatte bis dahin Klarinette in Japan studiert, wo ihn sein Lehrer mit der deutschen (im Unterschied zur französischen und böhmischen) Klarinette vertraut machte und für die der junge Musiker schnell entflammte.

