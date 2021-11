Neuer Dirigent für die Thannhauser Musikvereinigung

Satoshi Hidaka folgt Marina Beer als Dirigent für die Thannhauser Musikvereinigung nach. Wie die weitere Planung bei der Musikvereinigung aussieht.

Nachdem Marina Beer ihr Amt als Dirigentin nach zwei Jahren bei der Musikvereinigung Thannhausen niederlegte, konnte mit Satoshi Hidaka schnell ein würdiger Nachfolger gefunden werden. Satoshi Hidaka hatte bereits die Elternzeitvertretung von Marina Beer übernommen, wodurch ihn die Musikerinnen und Musiker bereits kennenlernen konnten. Er hatte bereits die Sommer-Serenaden der Musikvereinigung dirigiert.

Satoshi Hidaka studierte Klarinette künstlerisch und pädagogisch an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar sowie am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg und verfeinerte seine Ausbildung in der Meisterklasse. Ergänzend erwarb er die Zusatzqualifikation Blasorchesterleitung.

Neuer Dirigent in Thannhauser Musikvereinigung bringt viel Erfahrung mit

Von 2002 bis 2003 war er im Symphonieorchester des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters als Orchestermusiker tätig. Als Dozent für Klarinette und Saxophon ist er bereits seit 2003 an mehreren Musikschulen in Bayern im Einsatz. Aktuell dirigiert er die Jugendkapelle "Bläserjugend Paartal" sowie den Musikverein Schmiechen und seit 2021 nun auch die Musikvereinigung Thannhausen. Seit 2021 ist er außerdem stellvertretender Bezirksdirigent des ASM Bezirks 14.

Marina Beer wird als Leiterin des Bläserzentrums Thannhausen weiterhin in Thannhausen tätig sein. Die Musikvereinigung Thannhausen unter ihrem neuen Dirigenten Satoshi Hidaka kann bereits am Kirchenkonzert am Sonntag, 12. Dezember, um 18 Uhr in der Thannhauser Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gehört werden. (AZ)