Thannhausen

vor 18 Min.

Was soll aus der Thannhauser Bahnhofstraße werden?

Plus Die Bahnhofstraße in Thannhausen wird neu gestaltet. Intensive Diskussionen gibt es zu Straßenbreite und der Sicherheit von Radlern.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zur Gestaltung der Neuen Mitte sowie der Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Kegelstraße führte die Stadt Thannhausen im Jahr 2011 einen Architektenwettbewerb durch. Den Wettbewerb gewann das Planungsbüro Schegk Landschaftsarchitekten. Die Neue Mitte, bestehend aus Rathaus, Ratshain, Rewe-Markt und zentralem Parkplatz, wurde zügig realisiert. Die Neugestaltung der Bahnhofstraße wurde auch wegen einiger Widerstände bei den Anliegern zurückgestellt und schließlich die Sanierung der Christoph-von-Schmid-Straße vorgezogen. Nun hatte der Stadtrat in den Herbstsitzungen 2023 beschlossen, eine Entwurfsplanung für die Neugestaltung der Bahnhofstraße in Auftrag zu geben. In der jüngsten Sitzung stellte Prof. Ludwig Schegk die Grundzüge seiner Planung vor. Die Stadträte hatten Gelegenheit, ihm ihre Ideen und Anregungen für die Ausarbeitung der Planung mitzuteilen. Ludwig Schegk möchte die Fahrbahn auf 6,50 Meter verschmälern, um mehr Platz für Fußgänger und Schankbereiche zu gewinnen. Er verspricht sich davon eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Nutzer der Straße. Die Bäume würde er näher an die Straße rücken und den Platz vor der Stadionkapelle mit einem Wasserbecken aufwerten.

Besonders weit auseinander lagen die Standpunkte in der Diskussion im Anschluss an den Vortrag von Ludwig Schegk beim Thema Straßenbreite. Robert Schmid und Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh sprachen sich für eine Verengung der Fahrbahn aus, Manfred Göttner, Josef Brandner und Herbert Fischer waren dagegen. Eine schmale Straße verlangsame den Verkehr, beim Überholen von Radfahrern werde mehr Rücksichtnahme praktiziert, meinen die Befürworter der Verengung. Dem hielt Josef Brandner entgegen, dass auf der Straße derzeit 600 Schwerlastkraftwagen täglich unterwegs seien, Tendenz zunehmend. Das sei ein Gefahrenpotenzial für Radfahrer, das keinesfalls durch eine Verengung noch erhöht werden dürfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen